خناقة وصراخ.. مرتضى منصور يشتبك مع أعضاء اتحاد الكرة

الأربعاء، 01-02-2023
10:19 ص
كشف مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس
خناقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
داخل اتحاد الكرة
.
وقال البلدوزر عبر قناة الشمس، حدثت مشادة قوية بين رئيس
الزمالك مرتضى منصور
ومسئولي اتحاد الكرة
معلقاً: “صوت عالي وصراخ” بسبب أزمة قيد الصفقات
الجديدة لعدم دفع جزء من المديونية.
وشدد مجدي عبدالغني علي أن، الزمالك فشل في تسجيل صفقاته
الجديدة بعد رفض تام من جميع أعضاء اتحاد الكرة
علي تسوية الأمر إلا بعد دفع المديونية.
وأعلن نادي ميتييلاند الدنماركي، ضم إمام عاشور قادماً من
نادي الزمالك، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الجاري.
وقال جرافيرسن في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “لقد
كنا نبحث عن لاعب وسط يناسب طريقة لعب الفريق الكلاسيكية”.
وأوضح: “مع إمام عاشور نحصل على لاعب خط وسط قوي وديناميكي
بشكل هائل، يناسب أسلوب اللعب الذي لدينا”.
وأتم المدير الرياضي للفريق الدنماركي: “مع فريق العمل، أجرينا
العديد من المحادثات حول ملف خط الوسط الذي نريد إضافته إلى الفريق، وهنا رأينا تطابق
واضح مع إمام عاشور”.