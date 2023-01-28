بعد تراجع مستوى الجزيري.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بضم هذا اللاعب

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elaosboa97861
مرتضى منصور
Native
Teads
السبت، 28-01-2023 10:36 ص
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد بصورة رسمية مع ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي.

وأصبح ناصر منسي (25 عامًا) أولى صفقات فريق الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، حيث أعلن رئيس القلعة البيضاء في وقت سابق رغبة ناديه في إبرام ثلاث صفقات.

ووفقًا لما جاء عبر صفحة مرتضى منصور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"نجح أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك في التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم".
وكان ناصر منسي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022، قادمًا من بيراميدز.
وشارك منسي مع ناديه البنك الأهلي في الموسم الحالي (2022 - 2023) بواقع 10 مباريات ليسجل هدفًا واحدًا.
في المقابل، صرح رئيس نادي الزمالك، خروج حسام أشرف لاعب الفريق الأبيض لنادي البنك الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

يأتي تدعيم الخط الأمامي لفريق الزمالك في ظل تراجع مستوى التونسي سيف الدين الجزيري وعدم تقديم البنيني سامسون المستوى المطلوب منه.

ويستعد حاليًا فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر، مساء الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة.
 

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