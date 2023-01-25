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مفاجأة.. كلاتنبرج يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور في السفارة البريطانية

elaosboa79450
مرتضى منصور
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023 10:56 ص


كشف أمير هشام مقدم برنامج “+90”، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تقديم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق- الذي استقال أمس-، شكوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك في السفارة البريطانية.

وتابع هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: “السبب الرئيسي وراء رحيل كلاتنبرج، هو التجاوز الذي حدث في حقه من رئيس نادي الزمالك في قناة النادي، بجانب الأسباب الأخرى”.

وأضاف أمير هشام: “كلاتنبرج اشتكى من هذا الأمر إلى الاتحاد المصري أكثر من مرة، وقدم شكوى رسمية في رئيس الزمالك في السفارة البريطانية، حيث يرى أنه لم يتم حمايته من الاتحاد المصري”.
 

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