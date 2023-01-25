مفاجأة.. كلاتنبرج يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور في السفارة البريطانية

الأربعاء، 25-01-2023
10:56 ص
كشف أمير هشام مقدم برنامج “+90”، مفاجأة من العيار الثقيل،
حول تقديم مارك كلاتنبرج
رئيس لجنة الحكام السابق- الذي استقال أمس-، شكوى رسمية ضد
مرتضى منصور
، رئيس الزمالك في السفارة البريطانية
.
وتابع هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار:
“السبب الرئيسي وراء رحيل كلاتنبرج
، هو التجاوز الذي حدث في حقه من رئيس نادي الزمالك
في قناة النادي، بجانب الأسباب الأخرى”.
وأضاف أمير هشام: “كلاتنبرج
اشتكى من هذا الأمر إلى الاتحاد
المصري أكثر من مرة، وقدم شكوى رسمية في رئيس الزمالك في السفارة البريطانية
، حيث يرى
أنه لم يتم حمايته من الاتحاد المصري”.