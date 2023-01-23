شوبير عن تصريحات مرتضى منصور: مين اللي هيحاسب؟





علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بثلاث صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مرتضى منصور، قال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء الأحد، في مقر نادي الزمالك: «سيتم التعاقد مع 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة».

وعلق أحمد شوبير على تصريحات رئيس الزمالك، حيث قال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «نادي الزمالك قرر ضم 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، طيب مين اللي هيحاسب على الصفقات القديمة، مين إللي هيحاسب على صفقة زكريا الوردي إللي رحل، وعلى صفقة إبراهيما نداي، الذي لم يشارك حتى هذه اللحظة، فهو شارك بعض الدقائق في مباراة كأس لوسيل، وفي الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأحرز هدفا، واختفى بعد ذلك بسبب الإصابة».

وأضاف: «قولولنا إبراهيما نداي هيرجع امتى أو هيلعب امتى، لأن جماهير الزمالك بتتسأل لأن دلوقتي معندهاش لاعب اسمه إبراهيما نداي، محتاجين نعرف الحقيقة، لأن غياب اللاعب طول جدًا».

وأكمل: «لما اتكلمت عن زكريا الوردي، الناس زعلت مني، أنا بتحدث عن واقع، ما الناس (هرت) النادي الأهلي في بيرسي تاو وفي ميكيسوني، والأهلي تقبل النقد، كل الناس قابلة للنقد»، مضيفًا: «هناك صفقات في الزمالك، لم نشعر بها حتى هذه اللحظة، أنا إبراهيما نداي بيعجبني كلاعب ولديه سرعات ولكن غيابه طول أوي بشكل يخض».

وتابع: «سامسون لعب مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض في الصيف الماضي 311 دقيقة في 10 مباريات ولم يسجل سوى هدف واحد».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: «عشان متوقعش في نفس الأخطاء لازم تفكر في اللي جاي شاكله هيبقى عامل إزاي، اللاعب الذي ستتعاقد معه يجب أن يكون بحجم وقيمة نادي الزمالك».