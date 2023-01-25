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زوجة فيريرا تُهين مرتضى منصور بعد إقالة زوجها.. بماذا وصفته؟

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فيريرا
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023 08:52 ص

فتحت زولميرا فيريرا، زوجة جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، النار بعد إقالة زوجها من تدريب الفريق.

وكتبت زوجة فيريرا عبر ستوري إنستجرام الخاص بها قائلة: “لقد تم طرد فيريرا من قبل شخص متعطش للسلطة، شكرًا لكل عشاق الزمالك سوف تظلون في قلبي”.
وأعلن نادي الزمالك، تشكيل جهازه الفني كاملاً، بقيادة أسامة نبيه، المدير الفني الذي جاء خلفًا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، عقب الهزيمة التي تعرض لها الأبيض أمس الثلاثاء، أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في الدوري المصري.

ونشر مرتضى منصور، بيانًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال خلاله: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير".

ويتكون الجهاز الفني للزمالك بعد إقالة فيريرا من:
أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الأول

أمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسئوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول.

حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين.

أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

 

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