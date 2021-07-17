خالد الغندور: مبروك العاشرة يا أهلي.. والجماهير: «كفاية أر»

السبت، 17-07-2021
03:01 م
توقع
الإعلامي خالد الغندور
نجم نادي الزمالك
السابق، فوز النادي الأهلي بلقب نهائي دوري
أبطال أفريقيا، معتبرًا أن اللقب محسوم لصالح النادي الأهلى، بسبب تفوقه في الإمكانيات
والخبرات على كايزر تشيفز
الجنوب أفريقي.
وكتب
خالد الغندور
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: مبروك للنادي
الأهلي فوزه ببطولة أفريقيا العاشرة بالنسبة له، و نتكلم بعد الماتش".
من جانبهم هاجم جمهور النادي الأهلي منشور
"الغندور"، معتبرين أنه يتمنى خسارة الأهلي وأن توقعه الاستباقي ما إلا
"أر- حسد"، فيما هاجمت الجماهير نجم الزمالك
السابق، بسبب ما اعتبروه
الحقد الدفين تجاه النادي الأهلي ومحاولته إثارة الجدل ليبقى في الصورة دائمًا، حسب
قولهم.
ويلتقي
الأهلى مع كايزر تشيفز
، اليوم، السبت، في تمام
التاسعة مساء، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء،
بالمغرب.