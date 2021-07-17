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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

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الاهلي
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السبت، 17-07-2021 12:21 م

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، في التاسعة من مساء اليوم إلى استاد محمد الخامس بالمغرب، لمشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة، والمفاجاة بعودة طاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيًا بعدما لعب جونيور أجايي المباراة السابقة ضد مصر المقاصة بعد إصابة طاهر.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

 

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