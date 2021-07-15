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الغندور: بيشتم وبيتأجر بفلوس.. قريبًا في النيابة

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الغندور
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الخميس، 15-07-2021 05:03 م

حالة من الجدل أثارها الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، عقب نشر رسالة غامضة على حسابه الشخصي، على  موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، متحدثًا عن شخصية لم يكشف هويتها بشكل عنيف.
وكتب خالد الغندور:" صاحب الصوت الملائكي بيشتم و بيألف قصص، و لكن برده هيفضل مرتشي و قبيض وبيتأجر بفلوس و بيسافر طول الوقت علي حساب صاحب المخل، حتي الشعائر الدينية مش علي حسابه و بيتاجر بالدين و بيعيط لما بيروح النيابة وقريبا جدا".
وكان خالد الغندور، علق على تألق محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقب تسجيله 3 أهداف  فى مباراة الفريق الماضية أمام مصر للمقاصة والتى فاز بها الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف .
وقال الغندور عبر برنامجه الإذاعى محمد شريف اجتهد كثيرا حتى وصل إلى المستوى الذى يقدمه الآن مع المارد الأحمر  مشيرا إلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ليس له دور فى تألقه .
وأضاف :  "موسيمانى ليس مسئولا عن تطوير مستوى محمد شريف ووصوله إلى الحالة الفنية الجيدة الآن ، موسيمانى ليس له الفضل فى تطور اللاعب إطلاقا فلم يكن مقتنعا به من الأساس".



وتابع: “موسيمانى مكنش مقتنع بمحمد شريف وكان يضعه على دكة الأهلى ويفضل الاعتماد على والتر بواليا، وكأس العالم للأندية أكبر دليل، بعدما فضل الاعتماد على بواليا على حساب محمد شريف”.
وتثير تصريحات "الغندور" غضب جمهور النادي الأهلي، الذين يصفوه بـ"المتعصب والحقود"، والتي تثير الجدل كثيرًا.

 

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