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بالترددات.. قنوات مفتوحة تعلن بث نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

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بالترددات.. قنوات مفتوحة تعلن بث نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

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السبت، 17-07-2021 10:34 ص

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب، في التاسعة من مساء اليوم، بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.
وتذاع المباراة على القناة المفتوحة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32.
ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium .

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات أخرى تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز..

الكاميرون: تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 افقي.

بنين: تردد قناة ORTB علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي .

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.
 

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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

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