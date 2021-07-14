خالد الغندور يعلن توقعه لنتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الأربعاء، 14-07-2021
07:17 م
كشف الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك والمنتخب السابق عن
توقعاته بمباراة
الأهلي وكايزر تشيفز
في نهائي دوري ابطال افريقيا.
وكتب خالد الغندور
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر
“:” النادي الأهلي هيكسب كايزر ٢ صفر .. هدف في الشوط الأول وهدف في الثاني وهيتوج
بالبطولة العاشرة و دي توقعاتي لهذا اللقاء اللي هيلعب فيه كايزر مدافعا لحين إحراز
الأهلي الهدف الاول".
واتخذ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف 4 قرارات إدارية لإزالة
أى لغط قبل انطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى المصرى حامل لقب
نسخة العام الماضى وكايزر تشيفز
بطل جنوب إفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا
المغربية مساء السبت المقبل .
وقرر كاف اللجوء للأشواط الإضافية حال انتهاء الوقت الأصلى
لمباراة
الأهلى وكايزر تشيفز
والمقدرة بـ 90 دقيقة بالتعادل ، على أن يكون مدة كل شوط
15 دقيقة .
وفى حال استمرار التعادل بين الأهلى وكايزر تشيفز
فى الوقتين
الأصلى والإضافى يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء .
وقرر كاف استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد " var " فى المباراة
حيث كان يخشى النادى الأهلى من عدم وجود تلك التقنية
فى لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز
الجنوب إفريقي.
ومنح كاف طرفي المباراة
النهائية الأهلى وكايزر تشيفز
أحقية
استخدام 5 تبديلات في الوقت الأصلي من المباراة
على أن يملك أحقية التبديل مرة سادسة
حال اللجوء إلى الأشواط الإضافية وذلك بوجود 9 لاعبين على مقاعد بدلاء الأهلي وكايزر
تشيفز خلال المباراة
.