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خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد تعاقده مع مدرب الزمالك

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الغندور
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السبت، 10-07-2021 11:58 ص

واصل الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، إثارة الجدل بتعليقاته على الأحداث الرياضية، حيث سخر هذه المرة من تعاقد الأهلي مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "نبذ التعصب و برقيات التهنئة و علاقات طيبة و اخلاق و مبادئ و قيم شعارات سمعتها الفترة الاخيرة و بعدين التعاقد مع مدربين و لاعبين الزمالك حاجة جميلة منتظر كلام الاعلاميين الجمال ههههههههه ".
وتحدثت وسائل إعلام عن مصادر من داخل الأهلي عن حصول مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أوجستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.
 

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