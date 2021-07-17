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مدرب الزمالك السابق: أتمنى هزيمة الأهلي اليوم

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الزمالك
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السبت، 17-07-2021 02:32 م

قال ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والمدرب الحالي لمنتخب زامبيا أنه لا يتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة بسبب كونه مشجع زملكاوي .
وقال ميتشو في تصريحات صحيفة: " لا أتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كوني رجل أعشق نادي الزمالك حتى لا يزيد فارق البطولات بينهما ".
وتابع  ميتشو: " موسيماني صديقي ونتحدث سوياً كل فترة ، هو شخص رائع ومدرب تكتيكي على أعلى مستوى وسيقوم بعمل جيد في مباراة اليوم ".
وأضاف: " ليس من السهل علي ان أقوم بتشجيع نادي كايزر تشيفز أيضاً لأنني قمت بتدريب أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا وهو الفريق المفضل بالنسبة لي هنالك ".
واختتم : " في النهاية لن يفرق معي من سيفوز لكن سيفوز من تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية من الفريقين وهذه طبيعة كرة القدم وآمل مشاهدة مباراة قوية تليق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".
ويلتقي النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب مركب محمد الخامس ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

 

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