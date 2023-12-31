رد فعل مفاجئ لـ حسين الشحات عقب استبعاده من قائمة المنتخب





أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وخلت من نجم الأهلي حسين الشحات.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته رفقة أطفاله، نالت اعجاب متابعيه.

وضمت القائمة كل من:

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مجموعة منتخب مصر

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.



