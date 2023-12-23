الأهلي يبحث عن البرونزية المعتاده!





تمثيل مشرف وبرونزية محتملة

تأهل نادي الأهلي المصري لبطولة كأس العالم للأندية عام 2023 المقامة لأول مرة في المملكة العربية السعودية ممثلاً عن الكرة الأفريقية.

تأهل الأهلي بعدما نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي؛ بعدما انتزع تعادلاً إيجابياً ثميناً في الديار المغربية في لقاء العودة، تعادلاً كان كافياً لأن يعود الفريق المصري ببطاقة التأهل لكأس العالم للأندية.

وبعد الإعلان عن جدول مقابلات الفرق في كأس العالم للأندية، ارتأى الكثيرون أن مشوار البطل المصري انتهى قبل أن يبدأ!

فقد أسفرت قرعة المواجهات عن مواجهة النادي الأهلي المصري لنادي أتحاد جدة السعودي والذي يضم باقة مميزة من أفضل النجوم العالميين.

نادي اتحاد جدة كان له نصيباً من الاستثمارات السعودية الكبيرة في عالم كرة القدم. وقد استقدم النادي مهاجماً من الطراز العالمي وهو الفرنسي كريم بنزيما.

وبجانب كريم، هناك كانتي خط الوسط الفرنسي ذو الجودة العالمية وفابينيو اللاعب البرازيلي الذي انضم للفريق السعودي من صفوف ليفربول بالإضافة إلى رموارينو وكورونادو في خط الهجوم.

وعلى الجانب الدفاعي، يضم الفريق المدافع المصري أحمد حجازي. كل هذه الأسماء أوحت بأن الفريق المصري حظوظه ضعيفة في التأهل للدور التالي.

ومع ذلك، بعد مباراة من الطراز العالمي استطاع الفريق المصري الانتصار على اتحاد جدة بثلاثية علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.

الفوز جاء كالصاعقة لجمهور النادي السعودي الذين كانوا يتوقعون أن يحقق ناديهم المركز الأول نظراً لضمه باقة كبيرة من الأسماء العالمية، ولأن البطولة مقامة على الأراضي السعودية.

جولة ثانية مخيبة للآمال!

أشعل الأهلي المصري مواقع المراهنات الرياضية في مصر والتي كانت تغطي كافة فاعليات البطولة ومبارياتها بالإضافة للمباريات المعتادة مثل الدوري الإنجليزي والأسباني.

ارتأى المراهنون أن الأهلي حضر تلك المرة لتقديم أداءاً مختلفاً، الأمر الذي قادهم للاعتقاد بأن الفريق قد يحقق المفاجأة ويتجاوز فلموينسي البرازيلي ممثل القارة الأمريكية الجنوبية.

ظهر الأهلي في المباراة بشكل جيد، وكان هو البادئ بالهجوم على مرمى الخصم، وهذا ظهر جلياً في إحصائيات المباراة التي عكست 20 محاولة تسديد على المرمى من جانب لاعبي الأهلي.

ولكن بمرور الوقت، بدأ القلق يتسرب لمشجعي النادي المصري مع وضوح قوة دفاع الفريق البرازيلي وخطورة هجماته المرتده.

قلق كان في محله، خاصة بعد ترجمه لاعبو الفريق البرازيلي جهودهم إلى هدف أول من ضربة جزاء حصل عليها الفريق في الدقيقة 71 من وقت المباراة وسجّلها اللاعب جون أرياس.

حاول الأهلي العودة للمباراة مرة أخرى لكن الاندفاع الهجومي للفريق كلفه هدفاً آخر نجح في تسجيله لاعب فريق فلومينسي جون كينيدي في الدقيقة 90 من وقت المباراة.

خروج الأهلي جاء صادماً لجمهوره الذي كان يعلّق الكثير من الآمال على تأهل الأهلي هذه المرة إلى المباراة النهائية ومواجهة البطل الإنجليزي مانشستر سيتي.

ومع ذلك، يأمل الجمهور ألا يخرج النادي خالي الوفاض من المسابقة في ترقّب للمباراة المقبلة للفريق والتي يواجه فيها فريق أوراوا ريدز الياباني.

هل يعود الأهلي ببرونزية جديدة؟

تقام غداً مبارتي تحديد المركزين الأول والثاني والثالث والرابع. المباراة الأولى هي مباراة الأهلي وفريق أوروا ريدز الياباني والثانية هي مباراة مانشستر سيتي وفلومينسي البرازيلي.

على الجانب النظري يفترض أن تكون حظوظ الأهلي أوفر بعض الشيء في مباراته أمام بطل اليابان، كما أن حظوظ السيتي أفضل كثيراً أمام فلوميسني البرازيلي.

عودة الأهلي بانتصار هو أقل ما ينتظره جمهوه بعد الدعم الكبير الذي قدموه للفريق على أرض المملكة العربية السعودية.

ينتظر الأهلي بعد العودة مباراة هامة جداً أمام سيراميكا كليوباترا لتحديد بطل كأس السوبر المصري. تقام المباراة في 25 من شهر ديسمبر الجاري.

وبعدها يواجه الأهلي المصري فريق فاركو في الدوري العام المصري الذي يحل فيه الفريق حالياً في المركز الرابع بواقع 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز.

إثارة لا تتوقف في الدوري الإنجليزي

يترقب محبو كرة القدم حول العالم جولة حافلة في الدوري الإنجليزي سيتحدد على أساسها المركزين الأول والثاني والثالث!

الوضع الحالي في الدوري الإنجليزي معقد، ففريق أرسنال يحل أولاً بتسعة وثلاثين نقطة يليه فريقي ليفربول والصاعد بقوة أستون فيلا في المركز الثاني بثمانية وثلاثين نقطة.

قمة الجولة الثامنة عشر هي المباراة التي يحل فيها أرسنال ضيفاً على ليفربول محاولاً انتزاع نقطة واحدة على أقل تقدير للحفاظ على الصدارة.

بينما يواجه أستون فيلاً شيفيلد يونايتد في مباراة سهلة الحسم وبالتالي فأنه يهدد بقوة عرش الأرسنال وليفربول في هذه الجولة.

وعلى صعيد الجولات الأخرى يقابل نيوكاسل متأرجح المستوى فريق لوتون تاون العنيد في جولة يحاول لاعبو نيوكاسل حسمها لتحسين موقعهم لضمان مطاردة توتنهام الذي يحل في المركز الخامس.

يقابل توتنهام فريق إيفرتون المنتعش مؤخراً والفائز بأربعة مباريات من بين 5 مباريات الأخيرة التي لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

باقي مباريات الجولة هي المواجهة التي ستجمع بين وست هام الجريح بخماسية من ليفربول! مع مانشستر يونايتد الذي يحاول أن يستعيد توازنه وتاريخه!

كما يستضيف مانشستر سيتي برنتفود في مباراة يسعى فريق الأتحاد الإماراتي لحسمها لضمان عدم الابتعاد عن مقدمة الترتيب، ويواجه فريق وولفز فريق تشيلسي.

Meta Title: الأهلي يبحث عن برونزية جديدة في كأس العالم

Meta Desc: الأهلي يبحث عن برونزية جديدة في كأس العالم للأندية وينتظره لقب بطل كأس السوبر المصري عند العودة وجولة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز