مفاجأة.. استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم

الأربعاء، 27-12-2023
10:54 ص
يبدو أن قائمة منتخب مصر
النهائية قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، سوف تشهد العديد من المفاجآت، سيفجرها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة.
استبعاد الشناوي والشحات من قائمة أمم افريقيا
كشف مصدر مسئول بالجهاز الفني، عن استبعاد أحمد الشناوي
حارس مرمى فريق بيراميدز، في ظل صعوبة لحاقه بقائمة منتخب مصر
في البطولة المنتظرة في كوت ديفوار، حيث يعاني من الإصابة.
وأضاف المصدر: من الصعب ضم حسين الشحات جناح النادي الأهلي، خلال البطولة القادمة في كوت ديفوار، ونفس الأمر سوف يتم باستبعاد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك.
صدمة إصابة عمر كمال ولغز عبدالله السعيد
أكد المصدر، أن الأشعة التي أُجريت للاعب عمر كمال، كشفت عن صعوبة لحاق ظهير أيمن المنتخب بقائمة كأس الأمم الأفريقية، في حين تأكد تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، وإمام عاشور.
عمر كمال عبدالواحد
وكشف الاعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الاذاعي، عن وجود اتفاق بين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
، وعبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، على خطوة التواجد في البطولة القادمة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر
أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب موزمبيق، حيث تضم المجموعة أيضاً الرأس الأخضر ومنتخب غانا.