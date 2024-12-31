جلسة حاسمة.. الخطيب يعقد اجتماع عاجل مع كولر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه "استاد المحور": "الجلسة ستشهد عرض عدد من اللاعبين على المدير الفني الذي أخبر المسؤولين في النادي الأهلي باحتياجاته والمراكز التي تحتاج الدعم خلال شهر يناير".

وأضاف: "تم إعداد ملف خاص باللاعبين الأجانب وملف اخر خاص باللاعبين المحليين لعرضه على المدير الفني".

واختتم: "خلال الجلسة سيتم حسم موقف كولر من لاعبي الفريق الذي وصل لهم عروض للخروج سواء على سبيل الإعارة أو البيع".