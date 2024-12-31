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جلسة حاسمة.. الخطيب يعقد اجتماع عاجل مع كولر

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جلسة حاسمة.. الخطيب يعقد اجتماع عاجل مع كولر

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الثلاثاء، 31-12-2024 10:12 ص

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع الغندور خلال برنامجه "استاد المحور": "الجلسة ستشهد عرض عدد من اللاعبين على المدير الفني الذي أخبر المسؤولين في النادي الأهلي باحتياجاته والمراكز التي تحتاج الدعم خلال شهر يناير".

 

وأضاف: "تم إعداد ملف خاص باللاعبين الأجانب وملف اخر خاص باللاعبين المحليين لعرضه على المدير الفني".

 

واختتم: "خلال الجلسة سيتم حسم موقف كولر من لاعبي الفريق الذي وصل لهم عروض للخروج سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

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