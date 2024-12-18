كولر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل 3 لاعبين

أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول في النادي الأهلي، إدارة المارد الأحمر برغبته في رحيل 3 لاعبين، الأمر الذي أثار الجدل والتساؤل.

قرار كولر جاء ضمن الترتيب للمرحلة المقبلة في الأهلي بالتنسيق مع إدارة الكرة في النادي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على قطاع الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

ويأتي القرار أيضا بالتزامن مع هزيمة الأهلي الأخيرة أمام فريق باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

مباراة الأهلى وباتشوكا

خسر فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 5-6 في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي FIFA Challenger Cup، بكأس إنتركونتيننتال بالتعادل السلبي.

كما انتهى الوقت الإضافي الذي لعبه الفريقين لمدة 30 دقيقة على شوطين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى

عقب العودة من قطر، أبلغ كولر إدارة الأهلي برغبته في رحيل 3 من اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق لا يحتاج إليهم في الفترة المقبلة ولا يرغب في استمرارهم.

وتدور الشكوك حول الثلاثي: الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والتونسي على معلول وأيضًا المغربي أشرف داري في ظل تكرار إصاباته.

في سياق متصل، قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أمس الإثنين: «مين الـ3 لاعيبة مش عارفين أوي بس كولر أبلغ بيهم، فمثلًا بيرسي تاو محير نزل في مباراة باتشوكا قلب المباراة، وبالنسبة لتاو مفيش مشكلة عقده بيخلص، لكن فيه لاعيبة تانية عقودها مستمرة فهتكون مشكلة فيه إنهاء العقود معاهم».

وأضاف شوبير: «بس المؤكد أن الأهلي هيجيب لاعبين أجانب جدد أيا كانت التضحيات التي سيقوم بها».

صفقات الأهلى الجديدة

في سياق متصل، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بدأت العمل على خطة تطوير الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأيضا قبل بداية كأس العالم للأندية 2025، التي بدأها بالإعلان عن صفقة حمدي فتحي خلال فترة المونديال.

وقال «شبانة» خلال برنامجه «من الآخر»، المُذاع عبر راديو «شعبي إف إم»، إن الأيام المقبلة ستشهد رحيل الثنائي الأجنبي بيرسي تاو ورضا سليم، والتعاقد مع ثلاثي أجنبي جديد، وقد يكون من بينهم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري.

وأشار إلى أن الإدارة استقرت أيضا على قطع إعارة يوسف أيمن، وعودته إلى نادي الدحيل القطري، مع تعويضه محليا بمصطفى العش، مدافع زد.