تعليق مفاجئ من «كاف» بعد انضمام «القندوسي» إلى الأهلي





دعم الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” الجزائري أحمد القندوسي المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من نادي وفاق سطيف خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

ونشر الاتحاد الافريقي كاف عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو بأفضل أهداف ومهارات اللاعب وكتب: أداء رائع قدمه أحمد قندوسي مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا .

أبدى أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام للنادي والإعلان الرسمي عن التعاقد معه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، قادمًا من صفوف وفاق سطيف الجزائري.

وأكد أن اللعب للأهلي كانت رغبته الأولى، رغم العروض التي وصلته سواء من مصر أو الخارج.

وقال قندوسي: «سعيد بالانضمام إلى النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، والفريق المتوج بأكبر عدد من البطولات على المستوى القاري، والمتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية، والذي يشارك للمرة الثامنة في مونديال الأندية الذي سيقام في المغرب».

وواصل قندوسي حديثه: «سعيد بدعم 80 مليون أهلاوي داخل مصر بخلاف الجماهير الداعمة للنادي في كافة أنحاء العالم. أعلم تمامًا حجم وجماهيرية الأهلي، ولطالما تمنيت أن أمثل النادي وأحقق معه كافة أحلامي على الصعيد الكروي».

وتطرق اللاعب الجزائري الدولي إلى الحديث عن العروض التي تلقاها، قائلا إنه تلقى بالفعل عدة عروض من مصر ومن الخارج، ولكنه اختار اللعب للأهلي، لرغبته في تحقيق أحلامه وطموحاته سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.