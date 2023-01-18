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أمير مرتضى يعلن مقاضاة الأهلي بسبب الجماهير ويُصعد ضد كهربا

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أمير مرتضى
Native
Teads
الأربعاء، 18-01-2023 09:41 ص

 

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في لقاء سموحة بنصف نهائي كأس مصر.

 

وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سنقوم بتقديم شكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا بسبب مشاركته في مباراة الأهلي اليوم ضد سموحة".

 

أضاف: "العقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا 2 مليون دولار مع منعه من اللعب لحين السداد وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب، تم إيقافه لمدة 6 أشهر" .

 

وواصل: "الاتحاد الدولي لم يُصرح بأحقية كهربا في المشاركة واتحاد الكرة طالب في الخطاب المُنتشر عبر وسائل الإعلام، بالإلتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي".

 

تابع: "لن نترك حق نادي الزمالك، ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 فبراير، وستُصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب" .

 

واختتم: "سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد النادي الأهلي بسبب جماهيره التي قامت بسب لاعبي الزمالك خلال مواجهة اليوم ضد سموحة، في مسابقة كأس مصر".

 

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