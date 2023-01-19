خالد الغندور يتراجع: أنا غلطت وبعتذر للأهلي وجماهيره

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة الي جمهور الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الاعتذار واجب لجمهور الاهلي العظيم و لمسئولي الأهلي والإعلاميين مصر الرياضيين بسبب تناولي الإعلامي الخاطئ علي موضوع كهربا وسأعتذر علي الهواء في قناة الزمالك حالا".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد أن فاز الأخير الثلاثاء، على الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وكان خالد الغندور، علق على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي، أمس الإثنين، أمام سموحة في كأس مصر، رغم عدم دفع الغرامة المستحقة عليه لصالح القلعة البيضاء.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة "الزمالك": "آخر مباراة لـ كهربا مع الأهلي كانت في أكتوبر 2021، وبعدها أعير إلى تركيا، كم من الوقت شارك اللاعب مع المارد الأحمر خلال عقده الممتد لأربع سنوات؟".

وتابع: "البعض قال انتصرنا عليكم وكهربا شارك أمام سموحة، ماذا يعني انتصرنا عليكم؟ اللاعب لعب سنة قبل أن يتعرض للإيقاف، هل القصة في الإيقاف؟ نعم كهربا لعب ولكن سيدفع الغرامة رغمًا عنكم".

وأضاف: "إدارة الأهلي سعيدة بـ كهربا، اللاعب شارك والجماهير هتفت له وقبّل القميص، إذًا طالما أنتم سعداء به ادفعوا الغرامة بدلًا من أن تدفعوا لـ كريستو مليون و300 ألف دولار".

وواصل: "الأهلي لا يفرق معه كهربا، المهم أن يُقال إننا انتصرنا على الزمالك، إذًا ادفعوا الأموال، أنتم عندكم مليار ونصف المليار ورعاة و5 فروع وتتعاقدون مع صفقات جديدة".

واختتم: "الزمالك ينتصر للقيم والمبادئ، الحمد لله أنني أنتمي للأبيض، لا تقولوا عصام الحضري هرب ومن المستحيل أن يعود للأهلي، لأن كهربا هارب أيضًا، لكن طالما هرب من الزمالك فهذا أمر عادي، لكن يهرب من فريقي هنا نتحدث عن المبادئ!!".