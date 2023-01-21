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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

elaosboa90635
الاهلي والزمالك
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السبت، 21-01-2023 09:17 ص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت، أمام غريمه الزمالك فى إطار الأسبوع الـ ١٤  الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز  لموسم (2022 - 2023).

ويسعى النادي  الأهلي إلى استعادة الانتصارات على مستوى الدوري الممتاز بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

في المقابل، يرغب نادي الزمالك أيضًا في تحقيق انتصاره الأول خلال عام (2023)، حيث أخفق الفريق الأبيض في أربع مباريات بواقع (3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر).

وخسر نادي الزمالك من أسوان بنتيجة (2-1)، ثم تعادل بعد ذلك مرتين مع الداخلية بنتيجة (1-1)، والاتحاد السكندري بدون أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد (31 نقطة) بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخير لعب مباراة الجولة ضد إنبي وانتهت بفوز الأول بنتيجة (3-2).

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد (26 نقطة) بفارق نقطة عن بيراميدز والذي تغلب على فاركو بنتيجة (3-0) ضمن مباريات الجولة.

وفي حال فوز الأهلي سيكون بذلك قد حقق مكاسب عديدة  أبرزها الابتعادل بالصدارة عن أقرب ملاحقيه، والفوز على الزمالك للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيق لقب السوبر الماضي على حسابه.

 على الجانب الأخر  تبدو دوافع الزمالك أقوى حيث سيمنح الفوز الفريق الأبيض فرصة جديدة لاستمرار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

الزمالك × الأهلي

الحدث: الجولة الـ14 للدوري

التوقيت: 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة

حكم المباراة: سلافكو فينسيتش

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1، 2
 

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