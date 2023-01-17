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بيان عاجل من " كاف" بعد انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا

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بيان عاجل من " كاف" بعد انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا

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كاف
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الثلاثاء، 17-01-2023 12:24 م

 

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بيانا رسميا، بشأن انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والتي تقام في الجزائر.

 

وقال بيان الكاف:" اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، وقررت إقامة منافسات المجموعة الثالثة بوجود 3 منتخبات فقط، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى مراحل خروج المغلوب.

 

وأضاف البيان:" أحالت اللجنة المنظمة موضوع عدم حضور المغرب مباراته الافتتاحية أمام السودان “أول أمس الأحد” إلى الهيئة القضائية المختصة".

 

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن الخميس الماضي، تعذر سفر منتخب المغرب إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

 

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: "تعذر سفر منتخب المغرب إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

 

أشار البيان: "كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقدم يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".

 

اختتم البيان: "وبينما كان منتخب المغرب يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية ، لم يحصل الاتحاد المغربي على الترخيص النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية".

 

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