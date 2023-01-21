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بعد اقتراب انضمامه للأهلي.. موسيماني يصدم المارد الأحمر ويخطف لاعب مفاجأة

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موسيماني
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السبت، 21-01-2023 09:14 ص

خطف فريق أهلي جدة السعودي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، صفقة من العيار الثقيل من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووصل البرازيلي ماركوس آمارال هداف الدوري الصيني، إلى جدة تمهيداً للإنضمام إلى الأهلي السعودي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت مؤخراً إلى التعاقد مع اللاعب أمارال بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي الذي أوصى ناديه بضرورة ضم اللاعب، مؤكدًا اقتناعه الشديد بقدراته التهديفية.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن البرازيلي ماركوس أمارال هداف الدوري الصيني اقترب من الانضمام إلى الأهلي.
 

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