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محام بـ"الفيفا" يصدم كهربا قبل لقاء الزمالك.. تعرف على مصيره

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محام بـ"الفيفا" يصدم كهربا قبل لقاء الزمالك.. تعرف على مصيره

20221220_000432
كهربا
Native
Teads
الخميس، 19-01-2023 09:06 ص


كشف مارك كافيليرو، المحامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن مصير أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في حالة عدم دفع الغرامة وموقف النادي الأهلي.

وقال كافيليرو في تصريحات تليفزيونية، إنه وفقاً للبند الثاني للمادة 24 من لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا)، فإن الحد الأقصى لإيقاف اللاعب 6 أشهر، وبمجرد انتهاء العقوبة يحق له اللعب مرة أخرى في اللقاءات الرسمية.

وتابع: “إذا لم يسدد كهربا الغرامة فيحق للزمالك المطالبة بفرض عقوبة ضد اللاعب، وجلسة يوم 2 فبراير المقبل لمناقشة الأمر”.

وشدد محامي بالفيفا على أنه، في المستقبل القريب، إذا لم يسدد اللاعب الغرامة بالكامل فستقوم لجنة الانضباط بالفيفا بتغريم اللاعب ومنحه 30 يوماً لسداد الغرامة، وفي حالة عدم امتثاله سيتم منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.
من جانبه أكد أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، أن اللاعب سيسدد غرامة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، ولكن بالتقسيط.

وقال «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أقصى إيقاف يوقع على لاعب لا يتجاوز 6 أشهر، ولا توجد عقوبة جديدة بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، بشكل نهائي، والخطاب الذي وصل يوم 26 نوفمبر الماضي، جاء من أجل التأكيد على أن اللاعب لم يسدد ولا عقوبة جديدة عليه».

وأكد المحامي، أن محمود عبد المنعم كهربا، سيدفع الغرامة بالتقسيط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن «فيفا» وافق على التقسيط، لكن القرار النهائي في يد نادي الزمالك.

وأشار إلى أن الغرامة التي من المفترض أن يدفعها محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، تقدر بـ 2 مليون و300 ألف دولار، وسيجري تقسيطها.
 

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