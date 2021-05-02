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تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
 
الأحد، 02-05-2021 04:42 م المصريون
تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتدو ليفربول الى يوم آخر لم يحدد بسبب إحتجاجات جماهير مانشستر يونايتد داخل وخارج الملعب


شاهدة المباراة من هنا:

 

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