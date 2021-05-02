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تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
ليفربول ومانشستر يونايتد
الأحد، 02-05-2021
04:42 م
المصريون
تم تأجيل
مباراة
مانشستر يونايتد
و
ليفربول
الى يوم آخر لم يحدد بسبب إحتجاجات جماهير
مانشستر يونايتد
داخل وخارج الملعب
شاهدة ال
مباراة
من هنا:
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بث مباشر
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
مباراة
محمد صلاح
ليفربول
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