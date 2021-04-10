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ريال مدريد يحسم "كلاسيكو الأرض» لصالحه ويهزم برشلونة 1/2

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ارشيفية
 
السبت، 10-04-2021 12:55 م المصريون
تفوق ريال مدريد على برشلونة بهدفين لهدفي اللقاء المعروف بـ"كلاسيكو الأرض"، ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر الدوري الإسباني والذي أقيم على أرض ملعب ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

 
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يذيع لقاء ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم المميز رؤوف خليف.

شاهد المباراة من هنا: 


ومن هنا؛ 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=515176136532663&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3695890697176338&ref=search

 

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