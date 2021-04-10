السبت 10 أبريل 2021
توقيت مصر 12:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر لـ«كلاسيكو الأرض».. ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

قرار من النائب العام في البلاغ ضد "محمد رمضان"

تهز السعودية.. اختلفا على من يؤذن الفجر فقتل المؤذن وأحد المصلين

القوات المسلحة السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

شاهد.. نوال السعداوي تظهر فجأة بعد وفاتها في فرنسا

نجوى فؤاد تصدم الجميع بعدد زيجاتها: «ياريتهم كانوا 20»

رئيس جيبوتي مستمر لولاية خامسة بأصوات 98.58%

12.4 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لصفقة " أرامكو "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

20210223195851591
الزمالك
 
السبت، 10-04-2021 12:19 م المصريون
تقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى فى السادسة مساء اليوم السبت ، على استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع على قنوات " بي إن سبورت".

ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً، فليس أمام الفارس الأبيض سوى سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.
 

إقرأ ايضا

رمضان صبحي

ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه

كارتيرون

زلة لسان للمتحدث باسم الزمالك تكشف عن الجهة التي دفعت لـ كارتيرون أمواله ليعود للأبيض

والتر بواليا

الأهلي يستغني عن والتر بواليا ويشتري هذا اللاعب بدلا منه

أخبار متعلقة

الأهلي وسيمبا التنزاني

الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهف محمد شريف

الزمالك ومولودية الجزائر

انتصار كبير يعيد الأمل للزمالك على مولودية الجزائر

مصر وجزر القمر

مصر تهزم جزر القمر برباعية نظيفة في تصفيات الأمم الأفريقية

20191204085606566

الزمالك يعلن إلغاء مباراة الغد بشكل مفاجئ

150499

تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا

Capture

خميس المتعة والإثارة.. تعرف على جدول ومواعيد مبارايات اليوم