موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

السبت، 10-04-2021
12:19 م
المصريون
تقام مباراة الزمالك
وتونجيث
السنغالى فى السادسة مساء اليوم
السبت ، على استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع على قنوات " بي إن
سبورت".
ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة
الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر
يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث
في المركز الرابع والأخير برصيد
4 نقاط.
ويدخل فريق الزمالك
اختباراً صعباً، فليس أمام الفارس الأبيض
سوى سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث
بإستاد القاهرة،
وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة
وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك
بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا
على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل
في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث
بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.