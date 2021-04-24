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صلاح يسجل.. وليفربول يتعادل مع نيوكاسل يونايتد

أرشيفية
ا
 
السبت، 24-04-2021 01:08 م

قدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل حيث سجل محمد صلاح هدف التقدم ولكن المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 1/1 خلال اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الجولة 33


 

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