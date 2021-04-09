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الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهف محمد شريف
الأهلي وسيمبا التنزاني
الجمعة، 09-04-2021
08:02 م
المصريون
استطاع الفريق الأول بالنادي الأهلي التفوق على نادي
سيمبا
التنزاني بهدق بمهاجمه محمد شريف فس الشوط الأول لل
مباراة
التي اقيمت على استاد السلام ضمن مواجهته الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
لمشاهدة ال
مباراة
اضغط هنا:
وشاهد منا هنا:
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بث مباشر
مباراة
الاهلى
دورى ابطال افريقيا
سيمبا
ماتش الاهلي
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