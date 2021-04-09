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الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهف محمد شريف

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني
 
الجمعة، 09-04-2021 08:02 م المصريون
استطاع الفريق الأول بالنادي الأهلي التفوق على نادي سيمبا التنزاني بهدق بمهاجمه محمد شريف فس الشوط الأول للمباراة التي اقيمت على استاد السلام ضمن مواجهته الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
لمشاهدة المباراة اضغط هنا:


وشاهد منا هنا: 
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