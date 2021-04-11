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سنقاتل .. محمد صلاح : انتظرونا يوم الأربعاء

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محمد صلاح
 
الأحد، 11-04-2021 02:26 م المصريون

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيقاتل أمام ريال مدريد، في المباراة المحددة الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول": حققنا فوزًا مهمًا للغاية على أستون فيلا، تتبقى سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، لذلك كان من المهم أن نخرج منتصرين".
وتابع محمد صلاح: " نحن نقاتل على المركز الرابع، ونرغب في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سنواصل  أيضا القتال أمام ريال مدريد، والمهم هو حفاظنا على تركيزنا في كل مباراة، سنلعب من أجل الفوز، ونتمنى أن نستطيع إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى".
كان محمد صلاح سجل هدفا في فوز ليفربول على أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثة أهداف، مقابل هدف.
 

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