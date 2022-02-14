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بعد فوز مرتضى منصور.. إصابة خالد الغندور بجلطة ونقله للمستشفى

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الغندور
Native
Teads
الإثنين، 14-02-2022 03:06 م

دخل الإعلامي الرياضي خالد الغندور إلى أحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في دبي.
وكشف خالد الغندور عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار صورته على سرير المستشفى، حيث حرص على طلب الدعاء من متابعي حسابه على Facebook.
وكتب الغندور: "أشكر كل الناس اللي سألت عني، أنا في دبي، تعبت جامد جدا ورجعت كل اللي في بطني وتوجهت للمستشفي".
أضاف: "عملت تحاليل وعلقت محاليل، كان الشك في تسمم أو الخوف من جلطة، وعملت رسم القلب وانزيمات القلب وصورة الدم، وعملت بي سي أر".
أكد قائد الزمالك الأسبق: " بكرة إن شاء الله تطلع كل حاجة، أشكركم جميعا، أدعولي بالشفاء والحمد لله علي كل شيء".
تأتي أزمة خالد الغندور الصحية بعد ساعات من إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انتهاء عمل الغندور في قناة الزمالك، وهو ما دفع الأخير لإصدار بيان عبر Facebook.
وكتب خالد الغندور عبر صفحته على Facebook: "للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك أشخاص ولابد أن تكون موالي لشخص وضد شخص آخر ولكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان وليس أشخاص".
وتابع: "مبروك للمستشار مرتضى وقائمته وحظ أوفر للكابتن أحمد سليمان وقائمته والمجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية وتوفير الاستقرار داخل النادي وتحقيق حلم الجماهير الوفية والمحبة للكيان ولابد أن يفهم البعض أنا لا اتعامل مع نادي الزمالك وكأنه سبوبة أو مصلحة وده منذ أن كنت لاعبا مرورا بتواجدي كإعلامي منذ 17 سنة وفي أكثر من قناة والبعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضى منصور وهو يقول أن خالد الغندور خارج قناة الزمالك وهنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين ربنا يولي من يصلح ومن كل قلبي أتمنى دائما للزمالك كل خير سواء متواجد أو غير متواجد وأكيد سأستمر في الإعلام في أي مكان وسأظل أحب واحترم الزمالك وجمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا إليه".


 

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