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أشرف قاسم يصدم الجميع ويكشف مرضه الحقيقي: مثل مؤمن زكريا

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أشرف قاسم
Native
Teads
الخميس، 20-01-2022 09:47 ص

قال أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا وأعاني  من مرض مزمن في الأعصاب".
وتابع :"لم أكن أرغب في انتشار الأمر بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أني أتاجر بمرضي".
من جانبه أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تكفله بعلاج أشرف قاسم، نجم القلعة البيضاء السابق، بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.
وأرسل مرتضي منصور رسالة خاصة عبر قناة “تن” أعلن فيها تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم كاملا خلال الفترة المقبلة.


 

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