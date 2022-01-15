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قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

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مرتضى منصور
Native
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السبت، 15-01-2022 04:11 م

أصدرت محكمة جنح العجوزة، قرارًا جديدًا بشأن محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 3 دعاوي بالتعدي على سيدتين.
وأجلت محكمة جنح العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، 3 دعاوي تتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري التابع للنادي الكائن بمنطقة العجوزة، لجلسة 26 فبراير.
وأقامت السيدتان 3 دعاوى حملت ارقام 12872، و24790، و24791 ضد مرتضى منصور تتهمانه بالتطاول عليهما، بعدما قال إنهما تتعاطيان الحشيش داخل النادي، ووجه لهما السباب والشتائم أثناء وجودهما بالنادي النهري، فيما قالت المجني عليهما إن إحداهما كانت تدخن سجائر.
 

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