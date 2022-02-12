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مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك حتى 2026

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مرتضى منصور
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السبت، 12-02-2022 09:44 ص
نجح المستشار مرتضى منصور في الفوز بمنصب الرئيس في انتخابات مجلس إدارة الزمالك فترة جديدة لمدة 4 سنوات.

وجاء فوز مرتضى بعدما حسم السباق الانتخابي بعدد أصوات على حساب منافسيه أحمد سليمان وعمر هريدي، حيث حصل على  21109 أصوات، مقابل 
15928 صوتاً لأحمد سليمان و958 صوتاً لعمر هريدي.
وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في دورة تستمر حتى 2026.

وقد تنافس في انتخابات أمس  70 مرشحا على 12 مقعدا، وهي الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.
وأعلن نادى الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وفيما يلي الفائزين في الانتخابات:
الرئيس: مرتضى منصور، نائب الرئيس: أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال، أمين الصندوق: حازم ياسين، العضوية: إسماعيل يوسف، هاني زادة، علاء مقلد، شريف كمال حسنين، عبد الله جورج.
 

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