سرقة هاتف خالد الغندور على الدائري: فتح باب العربية وخده من إيدي

الإثنين، 17-01-2022
10:34 ص
تعرض الإعلامى خالد الغندور
، نجم مصر والزمالك الأسبق، لحادث سرقة مثير
لهاتفه المحمول خلال توجهه إلى منزله في مدينة 6 أكتوبر.
وكشف «الغندور» فى فيديو له عبر مواقع التواصل، ملابسات الواقعة وكيفية
تعرضه للسرقة أعلى دائري المعادي قائلاً: "كنت راجع من مدينة نصر وطلعت دائري
المعادي والدنيا زحمة جدا، وماشي براحتي، فجأة لقيت باب العربية اتفتح وواحد خطف
مني التليفون عيني عينك، محستش بنفسي من الصدمة، ونزلت أجري وراه نط الحاجز وعدى
الناحية التانية، وكان في واحد مستنيه بموتوسيكل من غير نمر ركب معاه وهربوا.
وأشار نجم الزمالك: "رجعت لقيت عربيتي ماشية وخبطت في عربية قدامي،
والناس نزلت تتكلم معايا ينفع كده يا كابتن قولتلهم خدوا رقمي وتحت أمركم في أي
حاجة وكلمني بعدين".
وأضاف الغندور: "الولد اللي سرق مني الموبايل عنده حوالي 14 سنة،
والموبايل ايفون لسه جديد اشتريته من كام يوم بـ32 ألف جنيه، وبكره هعمل محضر،
وهما شكلهم عصابة ومخططين لكل حاجة، وإن شاء الله الكاميرات هتجيب اللي حصل، أنا
حسيت أن أنا فى فيلم فى هوليود ".
و أعرب خالد الغندور
عن استيائه الشديد بعد تعرضه للسرقة بهذه الطريقة،
قائلا: «مش مصدق أننا في مصر ويحصل كده، ودي مش أول مرة ، ويتقالي ان المنطقة دي
بيحصل فيها سرقات كتيرة جداً» .