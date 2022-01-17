الإثنين 17 يناير 2022
توقيت مصر 17:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يرفض مطالب «صلاح» لتجديد عقده

المحكمة تصدر حكمها بحق المعتدي على شقيقة زوجته في الشارع

هجوم حوثي على الإمارات يخلف 3 قتلى و6 مصابين

قتل شقيقته حرقًا.. أم تتنازل عن إعدام ابنها بكلمات مؤثرة للقاضي

أثير الحلوة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

ما هو سوق الأوراق المالية؟

نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح

«علاقة غير شرعية مع شقيقته».. خناقة بالأسلحة بين سائق وعامل نظافة

عارضة أزياء سعودية في إطلالة صادمة بملابس نوم داخلية

عودة دبلوماسيين إيرانيين لعملهم في السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات

ADS
 

سرقة هاتف خالد الغندور على الدائري: فتح باب العربية وخده من إيدي

Screenshot_13-780x470
خالد الغندور
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 10:34 ص

تعرض الإعلامى خالد الغندور، نجم مصر والزمالك الأسبق، لحادث سرقة مثير لهاتفه المحمول خلال توجهه إلى منزله في مدينة 6 أكتوبر.
وكشف «الغندور» فى فيديو له عبر مواقع التواصل، ملابسات الواقعة وكيفية تعرضه للسرقة أعلى دائري المعادي قائلاً: "كنت راجع من مدينة نصر وطلعت دائري المعادي والدنيا زحمة جدا، وماشي براحتي، فجأة لقيت باب العربية اتفتح وواحد خطف مني التليفون عيني عينك، محستش بنفسي من الصدمة، ونزلت أجري وراه نط الحاجز وعدى الناحية التانية، وكان في واحد مستنيه بموتوسيكل من غير نمر ركب معاه وهربوا.
وأشار نجم الزمالك: "رجعت لقيت عربيتي ماشية وخبطت في عربية قدامي، والناس نزلت تتكلم معايا ينفع كده يا كابتن قولتلهم خدوا رقمي وتحت أمركم في أي حاجة وكلمني بعدين".
وأضاف الغندور: "الولد اللي سرق مني الموبايل عنده حوالي 14 سنة، والموبايل ايفون لسه جديد اشتريته من كام يوم بـ32 ألف جنيه، وبكره هعمل محضر، وهما شكلهم عصابة ومخططين لكل حاجة، وإن شاء الله الكاميرات هتجيب اللي حصل، أنا حسيت أن أنا فى فيلم فى هوليود ".
و أعرب خالد الغندور عن استيائه الشديد بعد تعرضه للسرقة بهذه الطريقة، قائلا: «مش مصدق أننا في مصر ويحصل كده، ودي مش أول مرة ، ويتقالي ان المنطقة دي بيحصل فيها سرقات كتيرة جداً» .
 

إقرأ ايضا

download

ليفربول يرفض مطالب «صلاح» لتجديد عقده

image

نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح

19_2021-637724135491514654-151

مجدي عبدالغني: غضب عارم في الأهلي من «موسيماني» بسبب ما حدث

أخبار متعلقة

Capture

خالد الغندور يثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد هزيمة المنتخب أمام قطر