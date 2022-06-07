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بعد الإساءة لها.. العامري فاروق ينشر صور والدته ويتوعد:هاجيبهم تحت رجلك

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العامري
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 12:37 م
نشر العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، مجموعة من الصور لوالدته بعد الإساءة لها، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب العامري فاروق: "أنا آسف يا أمي الغالية، وإن شاء الله هاجيبلك حقك لحد عندك، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية، ربنا يخليكى ليا وإن شاء الله، هاجيبهم تحت رجلك".
يعود بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بلده جنوب أفريقيا إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

ويعود المدرب الجنوب أفريقي إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل على أن يقود تدريبات الفريق الأحمر يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلى we بالسلام.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات عبر موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي، إنه لا يرغب في انتقاد مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس ويأمل في تدعيمه على الرغم من أن هناك بعض المشكلات معه، ومنها تصريحاته حول بيرسي تاو مهاجم الأهلي.

وتابع موسيماني: " لم أقل أي شيء عن هوجو بروس لأنني لا أريد أن أكون الرجل الذي لم يحقق أي شيء مع منتخب البافانا بافانا ويبدأ الآن في انتقاد مدربي المنتخب، لم أنتقد أي مدرب للمنتخب لأنه في مكان صعب وأنا كنت في المسئولية وأعرف ذلك".

وأكمل موسيماني: "نعم، أعلم أن بعض المدربين المحليين لم يكونوا سعداء معه بسبب طريقة التعامل معهم، وعدم تقدير ملاحظاتهم وتقارير الإصابة، ونوع التدريب، لكنني عندما كنت مدربا للمنتخب كنت أعطي الجميع التقارير الخاصة بهم للتوضيح"

وأختتم: “عندما اشترينا بيرسي، جاء إلينا مصابًا من المنتخب، لم أحصل على التقرير، أردت أن أعرف ماذا حدث، وأين أصيب، وماذا تقول إصابته؟ ماذا نفعل؟ نحن بحاجة إلى التعاون”.

 

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