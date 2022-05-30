هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

الإثنين، 30-05-2022
12:33 م
يدخل الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي في مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلعب أمام الوداد
المغربي في
نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة
بين الأهلي والوداد
المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري
عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة فقط، ولن تُنقل عبر قنوات مجانية.
واستقر بيتسو موسيماني المدير
الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما
اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.
ومن المتوقع أن يدخل الأهلي
المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني وياسر
إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو
ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر
خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر
محمد طاهر