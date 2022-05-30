الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 20:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

ADS
 

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

1345793_0
الاهلي
Native
Teads
الإثنين، 30-05-2022 12:33 م


يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلعب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة  فقط، ولن تُنقل عبر قنوات مجانية.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

 

إقرأ ايضا

1345792_0

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

873779_0

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

received_288953095492100

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

أخبار متعلقة

21-10-2020_03_22_47_GomhuriaOnline_1603243367-780x470

غياب 5 من نجوم الأهلي عن مباراة اليوم أمام الوداد.. إليكم التشكيل

image

بسبب ما فعله الخطيب.. ميدو: الأهلي فوق الجميع

عصام-عبدالفتاح

عصام عبدالفتاح يكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك

Capture

هل هدف الأهلي الثاني في إنبي صحيح؟.. شاهد

elaosboa01694

الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي اليوم .. التشكيل والقنوات الناقلة

62839ac74c59b76fe278bca7

رسميًا.. كاف يعلن ملعب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي