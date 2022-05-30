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غياب 5 من نجوم الأهلي عن مباراة اليوم أمام الوداد.. إليكم التشكيل

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الإثنين، 30-05-2022 10:04 ص

يصطدم الأهلي بالوداد المغربي، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

ويتطلع الوداد للتويج بلقبه الثالث في تاريخ البطولة القارية، بعدما توج باخر ألقابه على حساب الأهلي في 2017، في المقابل يسعى الأهلي للتتويج باللقب الثالث على التوالي، والـ11 في تاريخه.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون وميكيسوني ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيماني بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسي تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

 

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