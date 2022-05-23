عصام عبدالفتاح يكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك

الإثنين، 23-05-2022
10:43 ص
أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه
مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك
سيديرها حكام أجانب.
وقال عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: " مباراة
القمة حتى الآن ستكون بحكام أجانب والأهلي طلب استقدام حكام من الدوريات الخمس
الكبرى وألمانيا اعتذرت".
وأضاف:" ليس شرطا أن يكون أفضل الحكام من هذه الدوريات الخمس الكبرى
وتقييمى للحكام المصريين في الدوري 8 من 10 ".
وانتقل للحديث عن الجدل الدائر بعد مواجهة الأهلي وإنبي الأخيرة بالدوري
قائلا: "إنبي معترض على إيه في مباراة الأهلي؟ ومن قال أن إنبي خسر بفعل فاعل
يجب أن يحاسب من لجنة المسابقات".
وواصل: " الأهلي لم يكن له ركلة جزاء في مباراة إنبي، وهدف الأهلي
الثاني صحيح ".
وأتم: "لو عصام عبدالفتاح
هو المشكلة أرحل عن منصبي على الفور واتحدث
بكل مصداقيه، والأزمة الحالية مفتعلة مليون % ولدينا أخطاء ونعمل بشكل احترافي،
وسيظل التحكيم الحلقة الأضعف في المنظومة حتى تحدث وقفة".