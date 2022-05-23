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عصام عبدالفتاح يكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك

عصام-عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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Teads
الإثنين، 23-05-2022 10:43 ص

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك سيديرها حكام أجانب.

وقال عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: " مباراة القمة حتى الآن ستكون بحكام أجانب والأهلي طلب استقدام حكام من الدوريات الخمس الكبرى وألمانيا اعتذرت".

وأضاف:" ليس شرطا أن يكون أفضل الحكام من هذه الدوريات الخمس الكبرى وتقييمى للحكام المصريين في الدوري 8 من 10 ".

وانتقل للحديث عن الجدل الدائر بعد مواجهة الأهلي وإنبي الأخيرة بالدوري قائلا: "إنبي معترض على إيه في مباراة الأهلي؟ ومن قال أن إنبي خسر بفعل فاعل يجب أن يحاسب من لجنة المسابقات".

وواصل: " الأهلي لم يكن له ركلة جزاء في مباراة إنبي، وهدف الأهلي الثاني صحيح ".

وأتم: "لو عصام عبدالفتاح هو المشكلة أرحل عن منصبي على الفور واتحدث بكل مصداقيه، والأزمة الحالية مفتعلة مليون % ولدينا أخطاء ونعمل بشكل احترافي، وسيظل التحكيم الحلقة الأضعف في المنظومة حتى تحدث وقفة".
 

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