بسبب ما فعله الخطيب.. ميدو: الأهلي فوق الجميع

أكد أحمد حسام ميدو أن محمود
الخطيب رئيس النادي الأهلي أعطى درسا في الإدارة الرياضية من خلال البيان الذي تم
إصداره بشأن نفي الرحلات الخاصة بسفر جماهير الأهلي إلى المغرب لحضور النهائي
الأفريقي.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج
الريمونتادا على قناة المحور: "بيان إدارة الأهلي بشأن الرحلات الفردية
للجماهير إلى المغرب يُسمى مصدات إعلامية، حيث استهدف الأهلي هذا الأسلوب لنفي
التسريبات التي تم إصدارها بشأن تحمل محمد الجارحي لرحلات جماهير الأهلي".
أضاف: "الخطيب اليوم أعطى
درسا في الإدارة الرياضية، فالأهلي فوق الجميع بمثل تلك المواقف، بأن التحرك يكون
جماعيا دائما في كافة المواقف وليس القرار الفردي".
وواصل: "الأهلي يحتاج
جماهير الدرجة الثالثة خلال مواجهة الوداد في النهائي الأفريقي ودعم إدارة النادي
لسفر الجماهير قرار رائع".
وختم حديثه قائلا: "في
الأهلي دوما التحرك يكون جماعيا في كل شيء وهذا الأمر يؤكده مجلس الخطيب من خلال
البيان الذي تم إصداره لنفي التسريبات الخاصة بتحمل الجارحي لرحلات سفر الجماهير".