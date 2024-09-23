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فيديو صادم.. لاعب يعض منافسه في الدوري الإنجليزي

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الإثنين، 23-09-2024 10:54 ص

رصدت الكاميرات لقطة في مباراة بريستون وبلاكبيرن بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشب)، أمس الأحد، للاعب يعض منافسه.

 

وقال جون يوستاس المدير الفني لبلاكبيرن إن لاعب فريقه أوين بيك "لديه علامة عض كبيرة أسفل رقبته"، معتبرا أنه "من العار أن الحكم لم ير ذلك".

 

 

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أحداثا مشحونة، إذ طرد بيك المعار من ليفربول بعدما وجه "ركلة" لدواين هولمز لاعب بريستون.

 

وبعد ذلك، أوضح بيك للحكم أنه تعرض للعض من ميلوتين أوسماجيتش، الذي تلقى بطاقة صفراء.

 

وبالفعل أظهرت الإعادة التلفزيونية أوسماجيتش وهو يعض بيك.

 

وأعادت الواقعة إلى الأذهان عضة مهاجم ليفربول لويس سواريز لمدافع تشلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013.


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