



شهدت مباراة فريق ديربي كاونتي وضيفه كارديف سيتي (1-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، واحدة من أغرب الفرص الضائعة في تاريخ كرة القدم.

فقد خطف لاعب خط وسط فريق ديربي كاونتي، إيبو آدامز، الكرة في منتصف الملعب، مستغلا سوء التفاهم بين حارس المرمى والمدافعين، لينفر بالمرمى الخالي وبلا أي رقابة ولكنه فشل في هز الشباك حيث مرت كرته بعيدة عن القائم الأيمن، وذلك قبل ثوان فقط من نهاية المواجهة.

ولحسن حظ إيبو آدامز (28 عاما)، الذي واجه ناديه السابق كارديف سيتي لأول مرة، أن فريقه الحالي ديربي كاونتي كان متقدما بهدف، وفاز في نهائية المطاف بهذه النتيجة.

وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرها عن المباراة بـ"أسوأ فرصة ضائعة في تاريخ كرة القدم"، كما وصفتها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع نادي ديربي كاونتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد أول 5 جولات.

بينما يقبع فريق كارديف سيتي في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.