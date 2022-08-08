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مجدي عبدالغني: «الأهلي مش بتاع مجلس الإدارة.. شوف انت مين»

مجدي_عبد_الغني
مجدي عبدالغني
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022 12:14 م

وجه الكابتن مجدي عبد الغني ، رسالة نارية من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  "تويتر ".
وكتب مجدي عبد الغني " الأهلي بتاع الجميع مش بتاع مجلس الإدارة ولا أي شخص .. ومفيش حد عنده وصاية أنه يقول دا مُخلص للأهلي ودا مش مُخلص للأهلي .. خليك في نفسك وشوف أنت مين واللي هتحكم عليه مين !!
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب فى إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري المصري الممتاز .

ويواجه النادي الأهلي، المصري يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
 

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