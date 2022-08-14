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فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

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فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

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محمد صبحي
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الأحد، 14-08-2022 09:19 ص

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة السابق عن قرب انضمام محمد صبحي حارس مرمي فاركو لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاحتماعي “ تويتر ” : “ محمد صبحي حارس فاركو نهائيا في الأهلي ”.

ويشارك اليوم الأهلي في كأس مصر امام مصر المقاصة، بعد ان كان مجلس إدارة الأهلي، قرر في اجتماعه الطارئ عدم المشاركة في أي بطولة ينظمها إتحاد الكرة ومن بينها كأس مصر إلا بعد إقالة عصام عبدالفتاح من منصبة كرئيس للجنة الحكام والتحقيق مع محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة فاركو التي شهدت عدم إحتساب هدف بيرسي تاو .

وأقال إتحاد الكرة ، عصام عبدالفتاح من منصبه بالفعل وتم تحويل شكوي الأهلي ضد محمود عاشور إلي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد.


ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  تدريباته استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غد فى دور الــ16 لكأس مصر .

ورغم أن الجهاز الفنى لم يتلق أى شىء من إدارة النادى حول هذا الأمر لكن ريكاردو سواريش المدير الفنى تعامل مع الأمر على أنه سيخوض المباراة.
 

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