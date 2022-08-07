بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد

الأحد، 07-08-2022
01:21 م
قال محمود الخطيب
رئيس
مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي بصدد
التعاقد مع مجموعة من الصفقات النارية لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة
والظهور بشكل مختلف، مؤكدا أن مجلس الإدارة وشركة الكرة عازمان على جلب صفقات قوية
تليق بالمارد الأحمر .
وحسب مصادر رياضية،
فقد شهدت الفترة الماضية دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع عدد من الأندية لضم
مجموعة من الصفقات القوية القادرة على صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
واستقر مسئولو الأهلي
على ضم حارس مرمى جديد إلى الفريق للدخول في منافسة شرسة مع الشناوي.
ويعد محمد صبحي، حارس
مرمى فاركو، هو المرشح الأبرز للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل
الإمكانيات المميزة التي يمتلكها، ويأتي في المرتبة الثانية محمود جاد، حارس مرمى
إنبي، حال فشل التعاقد مع صبحي.
وتشير المؤشرات إلى
رحيل أحد الحارسين علي لطفي أو مصطفى شوبير على سبيل الإعارة.
ويبحث الأهلي أيضا عن
ضم مدافع متميز من الدوري، ويحتل مصطفى الزناري، مدافع طلائع الجيش، دائرة
الاهتمامات حتى الآن، ومعه محمود مرعي، مدافع فوتشر.
ويحاول الأهلي جاهدا
حسم صفقة محمد بن رمضان، لاعب وسط الترجي التونسي المميز بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب مع
فريقه بمنافسات دوري أبطال أفريقيا ولفت كل الأنظار إليه.
ويضع الأهلي كلا من
محمد رضا بوبو، لاعب وسط فيوتشر، والثنائي أحمد رفعت وأحمد عاطف بدائرة اهتماماته
أيضا للتعاقد معهما، بجانب عودة أحمد ياسر ريان، وضم مهاجم أفريقي من العيار
الثقيل.
ويدخل مصطفى فتحى، نجم
الزمالك المحترف، بصفوف التعاون السعودي ضمن حسابات الأهلي للتعاقد معه حال وجود
رغبة عند اللاعب.