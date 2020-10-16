برشلونة يصدم لاعبيه بذلك القرار

الجمعة، 16-10-2020
10:51 ص
محمد عبد الحارس
يدرس مسئولى نادى برشلونة الإسباني، تخفيض
رواتب اللاعبين والعاملين بالنادى لـ 30%. محطة راديو "كادينا سير" الأذاعية، قالت إن النادي يسعى للتفاوض مع اللاعبين والعاملين بالنادى للرضوخ لذلك القرار لتخفيف الضغوط المالية التي يتعرض لها مؤخرًا، بعد تفاقمها بسبب أزمة فيروس كورونا
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