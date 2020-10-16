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برشلونة يصدم لاعبيه بذلك القرار

ارشيف
برشلونه
 
الجمعة، 16-10-2020 10:51 ص محمد عبد الحارس
يدرس مسئولى نادى برشلونة الإسباني، تخفيض رواتب اللاعبين والعاملين بالنادى لـ 30%. محطة راديو "كادينا سير" الأذاعية، قالت إن النادي يسعى للتفاوض مع اللاعبين والعاملين بالنادى للرضوخ لذلك القرار لتخفيف الضغوط المالية التي يتعرض لها مؤخرًا، بعد تفاقمها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أمس، أن مباراة "الكلاسيكو" في ذهاب الدوري الإسباني للموسم الجديد، والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقام بدون جمهور. واستبعد وزير الصحة في إقليم كتالونيا، ألبا فيرجيس، احتمالية أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في 24 أكتوبر الجاري، بوجود جمهور في المدرجات، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم حاليا، وشراسة الهجمة الثانية للوباء على عدد من الدول
 

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