الأربعاء 07 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرزاز يحذر الأردنيين للأستعداد من أجل الأسوء

هذا القرار أوقف الخلاف داخل الأسرة الحاكمة في الكويت

إصابة حمدي النقاز بفيروس كورونا

يقتل زوجته وابنه ويعيش مع جثتيهما أسبوعين

هند القحطاني تستفز السعوديين بظهور جريء

فضيحة جنسية تطارد مخرج شهير مع 3 سيدات

بيل غيتس يكشف حقائق صادمة بشأن لقاح كورونا

للسيدات فقط.. نصائح للقضاء على آلام الدورة الشهرية

أول قرار رسمي في عهد الشيخ نواف.. إحالة رئيس أركان الجيش للتقاعد

بأمر «السديس».. أول «روبوت» يطوف حول الكعبة والسبب!

إصابة حمدي النقاز بفيروس كورونا

download
حمدي النقاز
 
الأربعاء، 07-10-2020 03:48 م محمد فضل- متابعات

أعلن حمدي النقاز، لاعب للترجي التونسي الحالي والزمالك السابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت".
وتابع: "أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء، ترفع عنا البلاء، فأنت القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي كوفيد 19".
وكان الترجي التونسي قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حمدي النقاز في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتواني الذي كان يلعب بقميصه، في شهر يوليو الماضي.

 

إقرأ ايضا

image

شاهد.. الموت يخطف مدرب «فارسكو» أثناء الاحتفال بهدف الفريق

download

الاتفاق يضاعف عرضه لضم "أزارو" من الأهلى

15

مفاجأة الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أخبار متعلقة

2020_2_20_17_36_7_192

"الضامة" تبعد "الشناوى" عن صفوف الأهلى

صلاح

والد محمد صلاح يكشف نتيجة تحليل كورونا لنجله

صلاح

"صلاح" يرد على إصابته بـ "كورونا"

موسيماني

موسيماني يعلن أول قائمة للأهلي تحت قيادته

download

صادم.. اكتشاف 22 إصابة بفيروس كورونا بأحد أندية الدوري الإيطالي

216491

أول تعليق لـ "مانى" بعد إصابته بـ "كورونا"