إصابة حمدي النقاز بفيروس كورونا

الأربعاء، 07-10-2020
03:48 م
محمد فضل- متابعات
أعلن حمدي
النقاز، لاعب للترجي التونس
ي الحالي والزمالك السابق، إصابته بفيروس كورونا
المستجد.
وكتب النقاز عبر
حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله،
قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت
على الحي الذي لا يموت".
وتابع:
"أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء، ترفع عنا البلاء، فأنت
القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي كوفيد 19".
وكان الترجي
التونس
ي قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حمدي النقاز في صفقة
انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتواني الذي كان يلعب بقميصه، في
شهر يوليو الماضي.