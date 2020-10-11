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6 حالات إصابة بـ "كورونا" بصفوف إنتر ميلان

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ارشيف
 
الأحد، 11-10-2020 02:56 م محمد عبد الحارس

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إصابة المدافع الدولي الإنجليزي أشلي يونج بفيروس كورونا بعدما أُثبتت إيجابية العينة للاعب خلال معسكر الفريق.
وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب الإنجليزي أصيب بالفيروس، مؤكدا إيجابية عينته التي أجراها صباح اليوم، وأشار إلى أن اللاعب يقضي فترة العزل في منزله حاليًا.
وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن سابقا إصابة أليساندرو باستوني مع منتخب إيطاليا للشباب والمدافع ميلان شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا بـ فيروس كورونا، ثم أصيب روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان والحارس الروماني إينوت رادو بـ كورونا أيضا.
وأصبح ديربي ميلانو بين فريقي إنتر ميلان وإي سي ميلان والمقرر إقامته في السابع عشر من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز مهددا بالإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا بفريق إنتر ميلان.

 

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