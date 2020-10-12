فرجاني ساسي يُكذب تصريحات مرتضى منصور

الإثنين، 12-10-2020
03:11 م
محمد فضل
خرج التونسي فرجاني ساسي
نجم نادي الزمالك
، للرد
على ما أثاره رئيس النادي المستشار مرتضى منصور
، حول حالته الصحية بشأن إصابته بفيروس
كورونا
المستجد.
حيث نفى "ساسي"، كل ما جاء على لسان مرتضى منصور
، مؤكدًا أنه في
عزل اختياري خمسة أيام، كونه كان مخالطًا لأحد الأشخاص المصابين.
وكتب النجم التونسي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر":
"للتوضيح.. احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي (تونس)، قررت بمفردي
أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة خمسة أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر
بحالة إيجابية مصابة بكوفيد 19".
وأكمل: "كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد إشاعة".
وجاءت تغريدة ساسي، بعد إعلان رئيس نادي الزمالك
، مرتضى منصور
، إصابة
الدولي التونسي بفيروس كورونا
، وغيابه عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء المغربي
يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر
تصريحات تلفزيونية:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا
لكني واثق في نجوم الزمالك
على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا".