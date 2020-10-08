الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«شوبير» يفتح النار ضد مجلس الأهلى

"حماية المستهلك" يزف بشرى سارة حول مصروفات المدارس

من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى الجديد

"كورونا" تضرب قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية

إدارة برشلونة فى ورطة

بسبب حجاب ابنتها .. فنانة شهيرة: "الحجاب ليس فرض علي المسلمات"

بطل حرب أكتوبر يرد عيل نبأ اتصاله بـ قناة "مكملين

دراسة مفزعة: ولادة جنين ميت كل 16 ثانية حول العالم

"الجبلاية" تصدم الأهلى فى هذا الأمر

خطوات بسيطة تجعلك تحصل على الـ 500 جنيه المنحة

إدارة برشلونة فى ورطة

213420
برشلونة
 
الخميس، 08-10-2020 01:13 م محمد عبد الحارس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي برشلونة الإسباني بإمكانهم المطالبة بفسخ عقودهم والرحيل مجاناً، في حال قامت إدارة النادي بتخفيض رواتبهم.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الإدارة تحتاج 15 يوماً لتشكيل المجلس السالف الذكر، قبل تحديد الأسماء التي سيتم التفاوض معها من اللاعبين في مسألة تخفيض الرواتب خلال شهر ونصف من الآن.
وأفادت الصحيفة ذاتها، بأن برشلونة يخشى إمكانية مطالبة اللاعبين بالرحيل وفك الارتباط بالنادي استناداً إلى قانون العمل في إسبانيا، والذى ينص البند 41 من قانون العمل بإسبانيا على السماح بإنهاء الارتباط بين العامل والمؤسسة بما في ذلك المؤسسات الرياضية، في حال إجراء تغييرات على بنود التعاقد.
وأكدت صحيفة "ماركا" أن لاعبي برشلونة بإمكانهم طلب الرحيل وفسخ عقودهم انطلاقاً من يناير المقبل، في حال تم تنفيذ قرار تخفيض الرواتب.

 

إقرأ ايضا

16227378401591275864

«شوبير» يفتح النار ضد مجلس الأهلى

112

"الجبلاية" تصدم الأهلى فى هذا الأمر

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

أخبار متعلقة

202001280821272127

التشكيل المتوقع للزمالك أمام "دجلة"

1316662_0

"عبد ربه" :"اللى مش عاوز الإسماعيلى الباب يفوت جمل"

GettyImages-1203928550-1

خزينة برشلونة تنتعش بـ 45 مليون

5d5ffb4ae13d552a4729c142d79978ff

أتلتيكو مدريد يضم "سواريز"

فايلر

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

16227378401591275864

كواليس جلسة "الخطيب" مع فايلر