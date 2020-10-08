إدارة برشلونة فى ورطة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي برشلونة الإسباني بإمكانهم المطالبة بفسخ عقودهم والرحيل مجاناً، في حال قامت إدارة النادي بتخفيض رواتبهم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الإدارة تحتاج 15 يوماً لتشكيل المجلس السالف الذكر، قبل تحديد الأسماء التي سيتم التفاوض معها من اللاعبين في مسألة تخفيض الرواتب خلال شهر ونصف من الآن.

وأفادت الصحيفة ذاتها، بأن برشلونة يخشى إمكانية مطالبة اللاعبين بالرحيل وفك الارتباط بالنادي استناداً إلى قانون العمل في إسبانيا، والذى ينص البند 41 من قانون العمل بإسبانيا على السماح بإنهاء الارتباط بين العامل والمؤسسة بما في ذلك المؤسسات الرياضية، في حال إجراء تغييرات على بنود التعاقد.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن لاعبي برشلونة بإمكانهم طلب الرحيل وفسخ عقودهم انطلاقاً من يناير المقبل، في حال تم تنفيذ قرار تخفيض الرواتب.

